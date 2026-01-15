Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

  • 15 яну 2026 | 03:51
  • 998
  • 2

Алваро Арбелоа говори след отпадането на неговия Реал Мадрид от турнира за Купата на Краля след поражението с 2:3 от тима на Абасете. Това бе и дебютен мач новия наставник на тима, който застана на чело на “белия балет” в понеделник непосредствено след уволнението на Чаби Алонсо.

“Видях играчи, които бяха решени да победят. Нямам за какво да ги упреквам. Начинът, по който ме приеха вчера, отношението им... Всички знаем какви изисквания ни поставя тази емблема. Ние, заедно с феновете, ще си легнем с чувство на болка. Утре трябва да станем и да се захванем за работа”, започна Арбелоа.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

По време на пресконференцията след мача треньорът бе запитан дали усеща загубата като провал.

“Вече казах вчера, че не се страхувам от провал. И разбирам онези, които искат да нарекат това поражение провал. Провалите са част от пътя към успеха. Те ще ми помогнат да стана по-добър. Те ще помогнат на всички нас да станем по-добри. Претърпял съм много неуспехи в живота си и е имало по-болезнени напускания от това. Ще се подготвим за следващия мач с максимална отдаденост”, отговори Арбелоа.

Карвахал: Днес ударихме дъното
Карвахал: Днес ударихме дъното

След това наставникът говори и за представянето на един от най-дискусионните играчи на “кралете” Винисиус Жуниор.

“Положителното е, че той искаше да бъде на терена и да изиграе целия мач след огромните усилия, които положи миналата седмица. Той беше готов да помогне на отбора, да поеме всичко върху себе си, да тича навсякъде и да не се крие. Ето какъв трябва да бъде Вини – някой, който не се страхува, който поема отговорност и не губи самообладание. Ще има своите светли и тъмни дни, но виждам, че е отдаден на работата си и че е капитан. Убеден съм, че той ще ни даде страхотни вечери и се нуждаем от най-добрата му версия, ако Реал Мадрид иска да печели трофеи”, каза Алваро Арбелоа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 4649
  • 0
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 7215
  • 1
Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

  • 15 яну 2026 | 05:45
  • 1374
  • 0
Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

  • 15 яну 2026 | 05:26
  • 1486
  • 0
Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

  • 15 яну 2026 | 04:59
  • 1985
  • 1
Киву: Победата е безценна

Киву: Победата е безценна

  • 15 яну 2026 | 04:19
  • 1850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 2507
  • 1
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4702
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28610
  • 125
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 7215
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 49052
  • 332
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 4649
  • 0