Албасете 0:0 Реал Мадрид, без чисти положения до момента

Реал Мадрид играе при 0:0 срещу втородивизионния Албасете в среща от осминафиналите в турнира за Купата на краля. Двубоят на стадион "Карлос Белмонте" е дебют начело на "белите" за Алваро Арбелоа, който замени на треньорския пост уволнения преди два дни Чаби Алонсо.

В предишния кръг Реал Мадрид елиминира скромния Талавера с 3:2. Албасете пък стигна до тази фаза на надпреварата, след като отстрани последователно Сан Фернандо (3:0), Леганес (2:1) и Селта (3:2).

Албасете заема 17-о място в класирането на Ла Лига 2 и няма победа в последните си 4 мача. Старши треньорът Алберто Гонсалес залага на двама нападатели в лицето на Даниел Ескриче и Хосе Ласо. В средата на терена за домакините ще действат Капи, Хави Вийяр, Антонио Пачеко и Алехандро Мелендес.

Извън групата на Албасете е бившият нападател на Лудогорец Ихинио Марин, който лекува контузия и още няма гол през сезона в Ла Лига 2, но получи два червени картона в изиграните 4 срещи.

Алваро Арбелоа остави извън групата на Реал Мадрид някои от основните футболисти на тима - Тибо Куртоа, Орелиан Чуамени, Алваро Карерас и Джуд Белингам. Сред резервите пък личат имената на Едуардо Камавинга, Дейвид Алаба, Дание Себайос и Даниел Карвахал.

Промените в титулярния състав в сравнение с финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона, загубен с 2:3, са общо шест. Шанс от първата минута получават двама възпитаници на академията - Давид Хименес и Хорхе Сестеро. На вратата е Андрий Лунин, а в атака започват Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.

Над 17 000 фенове на Албасете създадоха латино атмосфера на "Карлос Белмонте" и по този начин надъхаха още повече своите любимци. До средата на първото полувреме над терена имаше димна завеса, която на моменти пречеше на футболистите.

Снимки: Gettyimages