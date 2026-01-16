Подсилване на халфовата линия е приоритет за Атлетико Мадрид през януари

Януарският трансферен прозорец е в разгара си, а пазарната стратегия на Атлетико Мадрид преминава от изходящи сделки към търсене на нови попълнения. Конър Галахър вече е футболист на Тотнъм, след като „шпорите“ платиха 40 милиона евро за правата на английския национал. Тази сума е много близка до инвестираната от Атлетико през лятото на 2024 г., когато Жоао Феликс пое в обратната посока към Челси. Продажбата осигурява на мадридчани сериозен финансов ресурс, но същевременно създава дефицит на играчи в средата на терена.

Джакомо Распадори пък снощи финализира преминаването си в Аталанта срещу 25 милиона евро – сума, почти идентична с платената за него преди пет месеца. Сега основната цел на спортния директор Матеу Алемани е да добави качество към състава, пише "АС". Напускането на англичанина и италианеца, заедно с трансферите на Хави Галан (в Осасуна) и Карлос Мартин (в Райо Валекано), намалява броя на футболистите в отбора от 24 на 20. Въпреки че Карлос Мартин (66 минути), Галан (313 минути) и Распадори (424 минути) бяха полевите играчи с най-малко участие, тимът се нуждае от поне едно, а вероятно и две нови попълнения.

Причината е, че Галахър беше взел участие във всички 27 мача до момента (1065 минути), а с неговото напускане двойката опорни халфове остава само с трима естествени изпълнители: Коке, Кардосо и Бариос. И тримата обаче имаха физически проблеми през сезона, като капитанът Коке получи травма в последния мач за купата на „Риасор“. Като алтернативи могат да се използват Йоренте и Баена, но първата цел на Алемани е да привлече полузащитник, който да предложи повече енергия, физика и добър контрол над топката.

Подсилването на отбора през зимния трансферен прозорец обаче не е лесна задача. Клубовете са по-неохотни да се разделят с ключови играчи, а преговорите са трудни и с предварително ясни позиции. Новият директор на професионалния футбол в Атлетико обаче има нужния опит и широка мрежа от контакти. В списъка му има няколко открояващи се имена. Едно от тях е халфът на Аталанта Едерсон. Той е централен полузащитник, който отдавна е харесван от ръководството на „дюшекчиите“. В момента Аталанта е намалил исканата цена за него до 40 милиона евро. 26-годишният бразилец е играч извън Европейския съюз, но напускането на Галахър освобождава квота за такъв футболист.

Той обаче не е единственият вариант. Ману Коне от Рома е оценен на 50 милиона евро в Transfermarkt. На 24 години и национал на Франция, той е играч с настояще и бъдеще. Друг набелязан играч е Кес Смит, който на 19 януари ще навърши 20 години. Той е разглеждан като бъдеща звезда, но цената му рязко се е покачила, като АЗ Алкмаар иска над 60 милиона евро, а това би изисквало и адаптация в средата на сезона.

Списъкът с набелязани футболисти е дълъг, но с ясна цел: привличане на качествен играч, който да допринесе веднага и да повиши класата на Атлетико. В него попадат и Рубен, Алейш Гарсия, Жоао Гомеш, Ламин Камара и др, но тяхното привличане на този етап изглежда доста по-сложно и малко вероятно.

