Магическо изпълнение на Гризман зарадва Атлетико на "Риасор"

Атлетико Мадрид елиминира Депортиво Ла Коруня на осминафиналите в турнира за Купата на краля. "Дюшекчиите" се наложиха с 1:0 като гост и станаха първият четвъртфиналист в надпреварата. Попадението отбеляза Антоан Гризман от пряк свободен удар в 61-вата минута.

Срещата на "Риасор" не беше лесна за мадридчани, които положиха сериозни усилия, за да стигнат до успеха. Ла Коруня не създаде много положения, но в края се настани в противниковата половина и до последно се опитваше да изравни.

За Атлетико това беше първи мач след завръщането от Саудитска Арабия, където отборът претърпя поражение с 1:2 от Реал Мадрид в полуфиналите за Суперкупата на Испания. Диего Симеоне направи няколко промени в състава, като титулярни места получиха Хуан Мусо, Науел Молина, Джони Кардосо и Антоан Гризман.

Ла Коруня влезе в двубоя след серия от пет мача без победа в Ла Лига 2, които смъкнаха тима на 5-о място в класирането. Въпреки че завръщането в елита е голямата цел пред Супер Депор, старши треньорът Антонио Идалго заложи на оптимален състав в опит да затрудни максимално по-класния си съперник.

Още в първите минути Атлетико създаде няколко добри положения, пропуснати от Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне. След четвърт час игра изстрел на левия бек Матео Руджери срещна гредата.

Стражът на домакините Херман Пареньо имаше много работа. В средата на полувремето той се справи с опасен шут на Алекс Баена, който беше сред най-активните за Атлетико. В 32-рата минута Закария Едахшури получи възможност да изравни, но Хуан Мусо отрази удара му с глава.

Последва натиск на мадридчани, но Хулиан Алварес и Гризман не можаха да преодолеят Пареньо. По-близо до гола беше французинът, чийто изстрел закачи гредата.

Веднага след почивката "лос колчонерос" вдигнаха оборотите. Няколко атака на столичани не завършиха по най-добрия начин, а Диего Симеоне не чака дълго със смените и в 58-ата минута пусна на терена Тиаго Алмада, Александър Сьорлот и Пабло Бариос. Само три минути по-късно Гризман майсторски завъртя топката от пряк свободен удар и този път Пареньо нямаше какво да стори.

След поапдението Атлетико се прибра в половината си и даде инициативата на Депортиво. В 63-тата минута Мусо спаси изстрел на Лукас Нуби Нгокам, но като цяло това беше една от малкото интересни ситуации пред вратата на гостите. В края на срещата "дюшекчиите" организираха няколко добри контри, но нито една от тях не завърши с гол.

Следващият мач на Атлетико е домакинство на Алавес в Ла Лига. На Ла Коруня предстои визита на пряк конкурент в лицето на Алмерия.

