Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид поднови договора на Джулиано Симеоне до 2030 година, което е с два сезона повече от досегашния му контракт. Най-малкият от тримата синове на треньора Диего Симеоне е юноша на столичани и дебютира за първия тим през април 2022 г.

Джулиано, който в момента е на 23 години, вече ще получава и по-висока заплата, а и се вдигна откупната му клауза.

Чолито е третият най-използван играч в състава на Атлетико този сезон с 2070 изиграни минути, като е изпреварен единствено от Ханко и Облак. Аржентинският национал е и водещият асистент на “рохибланкос” със седем голови подавания, след като бе номер едно по този показател и през миналия сезон (девет).

Джулиано Симеоне е роден в Рим по време на периода на баща му в Лацио. За националния тим на Аржентина той вече има девет мача.