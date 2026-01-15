Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 125
  • 0

Атлетико Мадрид поднови договора на Джулиано Симеоне до 2030 година, което е с два сезона повече от досегашния му контракт. Най-малкият от тримата синове на треньора Диего Симеоне е юноша на столичани и дебютира за първия тим през април 2022 г.

Джулиано, който в момента е на 23 години, вече ще получава и по-висока заплата, а и се вдигна откупната му клауза.

Чолито е третият най-използван играч в състава на Атлетико този сезон с 2070 изиграни минути, като е изпреварен единствено от Ханко и Облак. Аржентинският национал е и водещият асистент на “рохибланкос” със седем голови подавания, след като бе номер едно по този показател и през миналия сезон (девет).

Джулиано Симеоне е роден в Рим по време на периода на баща му в Лацио. За националния тим на Аржентина той вече има девет мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 1953
  • 0
Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 1826
  • 2
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 1302
  • 2
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 2107
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18628
  • 17
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 2186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 7401
  • 16
Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 16655
  • 88
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 30570
  • 55
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 11545
  • 12
Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

  • 15 яну 2026 | 18:00
  • 1722
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18628
  • 17