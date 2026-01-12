Симеоне се извини на Флорентино Перес и Винисиус

Няколко дни след мадридското дерби между Атлетико и Реал наставникът на “рохибланкос” Диего Симеоне съжали за отношението си спрямо Винисиус Жуниор. В четвъртък двата тима се срещнаха в Саудитска Арабия във втория полуфинал от турнира за Купата на Испания. Тимът на Чоло отстъпи с 1:2, а в срещата той влезе в конфликт с бразилския нападател.

“Преди всичко бих искал да се извиня на Флорентино (Перес - Бел. ред.) и на Винисиус за инцидента от онзи ден. Това не е редно и затова искам да поднеса извинения”, заяви Симеоне днес.

За въпросния случай от Джеда се появиха информации, че първи нападателят е отправил ирочни реплики към треньора на Атлетико - „Да, да, ще ви свирят дузпа“., след което той му отговаря с “"Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква”.

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

После Реал Мадрид загуби с 2:3 във финала срещу Барселона. Наставникът на Атлети коментира и това: “Отборът, който печели, е този, който го заслужава, така че няма какво повече да добавя. Барселона е много добър отбор и заслужено спечели.“

Винисиус е започнал първи да провокира Симеоне, Атлетико Мадрид излезе с гневен статус