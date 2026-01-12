Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Симеоне се извини на Флорентино Перес и Винисиус

Симеоне се извини на Флорентино Перес и Винисиус

  12 яну 2026 | 14:17
Няколко дни след мадридското дерби между Атлетико и Реал наставникът на “рохибланкос” Диего Симеоне съжали за отношението си спрямо Винисиус Жуниор. В четвъртък двата тима се срещнаха в Саудитска Арабия във втория полуфинал от турнира за Купата на Испания. Тимът на Чоло отстъпи с 1:2, а в срещата той влезе в конфликт с бразилския нападател.

“Преди всичко бих искал да се извиня на Флорентино (Перес - Бел. ред.) и на Винисиус за инцидента от онзи ден. Това не е редно и затова искам да поднеса извинения”, заяви Симеоне днес.

За въпросния случай от Джеда се появиха информации, че първи нападателят е отправил ирочни реплики към треньора на Атлетико - „Да, да, ще ви свирят дузпа“., след което той му отговаря с “"Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква”.

После Реал Мадрид загуби с 2:3 във финала срещу Барселона. Наставникът на Атлети коментира и това: “Отборът, който печели, е този, който го заслужава, така че няма какво повече да добавя. Барселона е много добър отбор и заслужено спечели.“

