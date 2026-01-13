Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

  • 13 яну 2026 | 01:21
  • 469
  • 0
Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Полузащитникът на Атлетико Мадрид Конър Галахър ще подпише с Тотнъм. Играчът вече е уведомил настоящия си клуб за решението си да се присъедини към „шпорите“, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Според информацията, Тотнъм е готов да плати 40 милиона евро за постоянен трансфер, за да изпревари другия основен кандидат за подписа на халфа – Астън Вила.

По-рано вчера клубът от Бирмингам постигна споразумение с Атлетико, но впоследствие се отказа от преговорите. Причината е, че самият Галахър не е дал окончателното си съгласие да премине на "Вила Парк".

Англичанинът така и не успя да се превърне в основна фигура в Атлетико и Диего Симеоне по-често го пускаше като резерва.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

  • 13 яну 2026 | 01:10
  • 371
  • 0
Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

  • 13 яну 2026 | 01:00
  • 355
  • 0
Севиля затъва все повече

Севиля затъва все повече

  • 13 яну 2026 | 00:28
  • 562
  • 0
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8012
  • 7
Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

  • 12 яну 2026 | 23:45
  • 988
  • 1
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 8293
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 8129
  • 19
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 44678
  • 687
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 22398
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 8293
  • 3
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 11137
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8012
  • 7