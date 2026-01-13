Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Полузащитникът на Атлетико Мадрид Конър Галахър ще подпише с Тотнъм. Играчът вече е уведомил настоящия си клуб за решението си да се присъедини към „шпорите“, съобщи журналистът Фабрицио Романо.
Според информацията, Тотнъм е готов да плати 40 милиона евро за постоянен трансфер, за да изпревари другия основен кандидат за подписа на халфа – Астън Вила.
По-рано вчера клубът от Бирмингам постигна споразумение с Атлетико, но впоследствие се отказа от преговорите. Причината е, че самият Галахър не е дал окончателното си съгласие да премине на "Вила Парк".
Англичанинът така и не успя да се превърне в основна фигура в Атлетико и Диего Симеоне по-често го пускаше като резерва.