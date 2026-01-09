Популярни
Халф на Атлетико Мадрид си тръгва след само пет месеца

  • 9 яну 2026 | 21:28
  • 979
  • 0
Плеймейкърът на Атлетико Мадрид Тиаго Алмада може да напусне клуба само пет месеца след пристигането си в испанския клуб.

24-годишният аржентинец беше привлечен през летния трансферен прозорец от Ботафого, но остана извън плановете на старши треньора Диего Симеоне, след като контузия го извади от игра за около месец в първия етап от сезона.

Интерес към Алмада проявява Палмейрас. Бразилският гранд вече е изпратил официална оферта за футболиста, съобщи журналистът Гастон Едул от аржентинската телевизия TyCSports

Стремежът към повече игрово време и увеличаване на шансовете за попадане в състава на Аржентина за Мондиал 2026 може да накарат Тиаго Алмада да обмисли предложението.

Атакуващият полузащитник записа участие в само 16 мача за Атлетико Мадрид до момента, реализира два гола и добави една асистенция за общо 587 игрови минути.

Снимки: Gettyimages

