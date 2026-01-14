Популярни
Тотнъм представи Конър Галахър

  • 14 яну 2026 | 18:37
  • 1431
  • 1
Тотнъм представи Конър Галахър

Тотнъм официално потвърди трансфера на Конър Галахър от Атлетико Мадрид. "Шпорите" ще платят за английския халф 34 милиона паунда, като от клуба обявиха, че той е подписал дългосрочен договор. Според "Скай спортс" контрактът е за срок от пет години и половина.

Астън Вила също преговаряше за привличането на Галахър под наем с опция за закупуване, но самият играч е избрал Тотнъм. "Шпорите" се активизираха, след като стана ясно, че Родриго Бентанкур ще пропусне по-голямата част от оставащите мачове до края на сезона.

"Толкова съм щастлив и развълнуван да бъда тук, да направя следващата стъпка в кариерата си в един невероятен клуб. Исках да бъда играч на Тотнъм и за щастие клубът почувства същото. Беше много лесно, случи се много бързо и съм готов да изляза на терена.

Знам колко страхотни са феновете, наистина съм щастлив да бъда част от това тук и искам да създадем специални моменти и спомени заедно", заяви 25-годишният Галхър пред сайта на Тотнъм.

"Конър е топ халф, за чието привличане работихме неуморно. Той е все още млад, така че има много място за подобрение, но също така има огромен опит във Висшата лига, Ла Лига и с националния отбор на Англия. Конър е бил капитан на отбори, така че ще донесе лидерство, зрялост, характер и индивидуалност в нашата съблекалня", добави мениджърът на лондончани Томас Франк.

Атлетико привлече Галахър от Челси през 2024 година срещу 38 милиона паунда. Полузащитникът има 77 мача с червено-бялата фланелка, в които е отбелязал 7 гола и е направил още толкова асистенции.

