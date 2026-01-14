Симеоне: Играчи като Гризман правят разликата

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне похвали отбора си след победата с 1:0 над Депортиво Ла Коруня за Купата на краля. "Дюшекчиите" изтръгнаха успеха на "Риасор" с красив гол на Антоан Гризман.

„Депортиво ни се противопостави добре. Това е отбор с характер, добри са на контраатака и винагиса опасни пред собствена публика. През първото полувреме можехме да бъдем по-решителни. През втората част мачът вървеше в същата посока, докато не дойде голът", коментира Симеоне.

„Гризман вкара гол и оценката за него не може да не е положителна. Такива играчи правят разликата. Той все още притежава онази магия, която го подхранва и му създава ентусиазъм да продължава да помага на отбора, както направи с този гол", продължи Чоло.

„Бих се притеснявал повече, ако не създавахме голови положения. Трябва да подобрим завършващия удар, да повишим ефективността на най-важните хора в отбора, а именно тези в атака. Сигурен съм, че ще постигнем броя голове от последните години, защото отборът създава положения", каза още аржентинецът.