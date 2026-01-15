Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  • 15 яну 2026 | 22:45
  • 912
  • 0
Официално: Аталанта върна италиански национал в Серия "А"

От Аталанта обявиха привличането на нападателя Джакомо Распадори, който пристига с трансфер от Атлетико Мадрид на обща стойност 23 млн. евро.

Силен интерес към него имаше от страна на Рома и други италиански отбори, но Распадори избра да се завърне в Серия "А" с екипа на бергамаските, при които ще носи номер 18. Неговият договор е до лятото на 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Италианският национал прекара само един полусезон в Атлетико, който го купи от Наполи срещу 22 млн. евро. 25-годишният футболист така и не успя да се наложи като титуляр в състава на Диего Симеоне, като изигра едва 424 минути в 15 мача, в които се отчете с два гола и три асистенции.

