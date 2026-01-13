Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

  • 13 яну 2026 | 12:38
  • 560
  • 0

Аталанта спечели битката за нападателя на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, съобщават италианските и испанските медии. Бергамаските се конкурираха за подписа на 25-годишния играч с Рома и Наполи и с изненадваща офанзива в последния момент се пребориха за привличането му.

Аталанта ще плати на Атлетико 22 млн. евро. за постоянния трансфер на Распадори. Вече се финализират и последните детайли по договора му.

Смяташе се, че Распадори е съвсем близо до трансфер в Рома, като “вълците” уж бяха постигнали споразумение с него, но той продължи да се колебае въпреки подобрените условия в офертата. Така в крайна сметка той няма да играе в Рим, а в Бергамо с екипа на Аталанта.

Распадори играе твърде малко в Атлетико Мадрид, където дотук през този сезон има записани едва 424 в 15 мача във всички турнири, в които е вкарал 2 гола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:48
  • 467
  • 0
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 3774
  • 1
Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

  • 13 яну 2026 | 13:04
  • 512
  • 0
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 13927
  • 11
Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

  • 13 яну 2026 | 11:58
  • 1599
  • 0
Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли

Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли

  • 13 яну 2026 | 11:41
  • 2122
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1748
  • 1
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 12824
  • 99
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 9270
  • 13
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 6633
  • 8
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 13927
  • 11
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 6490
  • 1