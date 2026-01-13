Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

Аталанта спечели битката за нападателя на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, съобщават италианските и испанските медии. Бергамаските се конкурираха за подписа на 25-годишния играч с Рома и Наполи и с изненадваща офанзива в последния момент се пребориха за привличането му.

Аталанта ще плати на Атлетико 22 млн. евро. за постоянния трансфер на Распадори. Вече се финализират и последните детайли по договора му.

Смяташе се, че Распадори е съвсем близо до трансфер в Рома, като “вълците” уж бяха постигнали споразумение с него, но той продължи да се колебае въпреки подобрените условия в офертата. Така в крайна сметка той няма да играе в Рим, а в Бергамо с екипа на Аталанта.

Распадори играе твърде малко в Атлетико Мадрид, където дотук през този сезон има записани едва 424 в 15 мача във всички турнири, в които е вкарал 2 гола.

Снимки: Imago