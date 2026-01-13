Първото интервю на Арбелоа: Не ме е страх от провал в Реал Мадрид

Алваро Арбелоа поема Реал Мадрид с ролята на старши треньор след раздялата с Чаби Алонсо. Бившият защитник на клуба увери, че е готов за предизвикателството и не се притеснява от нищо. Испанецът, който тези дни ще навърши 43 години, досега беше начело на дубъла на Реал, а преди това дълго време беше наставник в школата на “кралете”. Самият Арбелоа отказа да разкрие с какъв договор е, но според информациите той е до лятото. Дебютът му ще бъде в сряда вече при гостуването на Албасета в мач от турнира за Купата на краля.

Ето какво заяви Арбелоа по различни теми на първата си пресконференция като старши треньор:

Назначението му

Това е специален ден, както всички дни, в които съм бил част от Реал Мадрид. От 20 години съм в този дом. Това е най-великият клуб в историята. Осъзнавам отговорността, която поемам, и съм изпълнен с голям ентусиазъм.

Разговорът с Чаби Алонсо

В понеделник следобед ми съобщиха, че Чаби и клубът са стигнали до споразумение (за раздяла - Бел.ред.) и че искат аз да поема отговорността. Разбира се, че съм говорил с Алонсо — всички тук знаете за приятелството, което ни свързва. Много го ценя и обичам, и знам, че това е взаимно. И така ще си остане. Той ми пожела най-доброто, както и аз бих направил, ако беше обратното. Имаме приятелство, което е над всичко.

Временен или постоянен треньор

От 20 години съм тук и ще остана, докато Мадрид иска. Това е моят дом — така го чувствам.

Проблемите в отбора

Това, което съм обсъдил с Чаби, си остава между нас. Много съм мотивиран да започна с първия си мач — за Купата на Испания, където играем за всичко или нищо. Имам на разположение изключителен състав. Нямам търпение да започна. Всички футболисти започват от нулата, това е ново начало. Няма нищо повече — ново начало за всички, започвайки с мача срещу Албасете. Всички играчи са много мотивирани и ми показаха този ентусиазъм.

☝️ @AArbeloa17's first training session as Real Madrid coach! pic.twitter.com/SzZCfRM0Dx — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 13, 2026

Ангажираността на играчите

Всички видяхме как те се раздадоха в двата мача за суперкупата… Имаме страхотен състав с момчета, които са готови на всичко. Да не се забравя, че има играчи с по шест купи от Шампионската лига. Това сякаш се забравя бързо. Именно това направи Реал Мадрид най-великия клуб в историята.

Егото в съблекалнята

Това не е нещо, което особено ме притеснява. Имаме състав от силни футболисти и всички са много добри момчета. Няма никой, който да иска да печели трофеи повече от самите играчи. Казах им, че най-хубавият период в живота ми беше да играя за Реал Мадрид — трябва да му се наслаждават. Те са взискателни към себе си. Това беше добър първи контакт.

Жозе Моуриньо

Не съм говорил с него. За мен беше привилегия да бъда трениран от него — човек, който ми повлия много. Аз ще бъда Арбелоа. Не ме е страх от провал, но ако исках да бъда Моу, щях да се проваля катастрофално.

От кого се е повлиял

Имал съм много треньори. Те бяха много важни в кариерата ми и оказаха голямо влияние. Всеки има своя начин на работа и взема най-доброто от всеки. Много от тях са легенди, спечелили всичко във футбола. Дано поне наполовина ми върви толкова добре, колкото на много от тях.

Какъв Реал Мадрид иска да види

Този клуб е за победи, победи и още победи. Това е нашето ДНК. Това ни е довело до това да пълним витрините с трофеи. Когато бях играч, получих тези ценности от съблекалнята — това е най-важното. Това е моята обсесия.



Ситуацията около Винисиус

Не си представям сценарии, които още не са се случили, притеснява ме утрешният мач. Имам късмета да разполагам с Вини — той е обичан от всички фенове. Всички видяхме какво стана на финала — това е Вини, когото искаме да виждаме: този, който се забавлява, който се смее, който танцува… Това е Вини, когото искам да виждам.

Академията “Ла Фабрика”

Това е най-добрата школа в света. Имаме огромния късмет през тези години да сме работили с много футболисти — те ме доведоха дотук. Те знаят, че имат голяма възможност; треньорът на първия отбор ги познава по-добре от всеки друг. Знаят какви са изискванията в Реал Мадрид и знаят, че разчитам на тях.

