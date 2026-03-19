Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 577
  • 2

Защитникът на Арсенал Пиеро Инкапие е изцяло концентриран върху триумф над Манчестър Сити във финала за Купата на лигата в Англия в неделя, а не върху влиянието, което тя може да окаже в надпреварата за титлата във Висшата лига.

Първите два отбора в английското първенство ще се изправят един срещу друг на стадион „Уембли“ в сблъсък за първия голям трофей за сезона в страната.

Арсенал, който е начело във временното класиране в шампионата, има преднина от 9 точки, а успех над отбора на Пеп Гуардиола през уикенда би могъл да нанесе психологически удар върху надеждите на Сити да навакса изоставането си от лидера, воден от Микел Артета.

Арсенал е фаворит за трофея в Шампионската лига

Но на въпрос дали финалът на „Уембли“ ще повлияе на надпреварата за титлата, Инкапие отговори: „Не знам. Ще бъде много труден мач. Много сме съсредоточени върху това да победим, но трябва да работим усилено, за да спечелим титлата. Наистина сме концентрирани върху финала, който е много важен. Тренираме много здраво за финала и битката за спечелване на титлата. Това е най-важното нещо.“

Това ще бъде втора среща между Арсенал и Манчестър Сити през настоящия сезон. Гол в добавеното време на Габриел Мартинели донесе точка за „артилеристите“ по време на мача от лигата на стадион „Емирейтс“ през септември. Лондончани запазват шансове за общо четири трофея тази година след успеха с 2:0 над Байер Леверкузен, класирайки се за четвъртфиналите в Шампионската лига.

Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

Еквадорският национал не скри, че е тъжен да елиминира бившия си отбор Байер Леверкузен, но се радваше да помогне на Арсенал да продължи да се състезава на четири фронта.

„Наистина съм развълнуван, че се класирах за четвъртфиналите с моя клуб, но също така съм малко тъжен, защото това беше срещу бившия ми тим. Това е футболът и съм наистина щастлив“, коментира Пиеро Инкапие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

