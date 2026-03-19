Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Селекционерът на Франция Дидие Дешан призна, че е донякъде притеснен от предстоящото след дни пътуване на тима до САЩ. Там “петлите” ще изиграят две контроли - срещу с Бразилия (26 март) и Колумбия (29 март). Треньорът има известни тревоги заради военния конфликт в Иран и потенциалните заплахи на американска територия.

“Геополитическата ситуация е сложна, това не е табу тема - заяви Дешан. - Играчите говорят помежду си за това. Те са хора и са част от ежедневието. Това може да има влияние върху спортната организация, но все пак се надявам да не се случи. Не бих казал, че създава тревога, но няма пълно спокойствие. Има и изисквания за сигурност. Но все пак няма да мислим за това всяка секунда.“

Наставникът на световния вицешампион добави, че няма покана за визита в Белия дом.

Иначе Дешан разкри, че на 13 май ще обяви финалния си списък от футболисти за Мондиала, който започва около месец по-късно. Сега той назова избраниците си за предстоящите две проверки. Логично е да се очаква, че голяма част от повиканите сега после ще пътуват и за световните финали.

“Това, което съм решил за този лагер, може да се промени след два месеца - заяви Дешан. - Целта е да имаме по три опции на всяка позиция. Ако преценим със щаба, че можем да го постигнем с 23, 24, 25 или 26 играчи (максималният разрешен брой е 26 - бел.ред.)… оставам отворен и все още обмислям. Нямам всички елементи. Когато вземеш 23-ма, винаги има такива, които не играят. При 26 това няма да се промени. Няма да правя тренировки 12 срещу 12. Има много фактори. Дори всички да са добри момчета, човешкият фактор също е важен в решенията ми. Не съм и толкова консервативен. Футболистите нямат гарантирано място на 13 май вечерта. Ще си задам същите въпроси отново – и още повече за Мондиала. Винаги си оставям възможност да обмислям.”

“Винаги получаваме отговори след всеки лагер, дори вече да сме си направили някакви изводи за играчите - продължи наставникът. - От спортна гледна точка това турне не е идеално. Играем в четвъртък и неделя, с играчи, които идват след мачове от Шампионската лига и после в шампионатите си. Този уикенд има важни срещи, както и след лагера. Статистически, много от тези играчи ще бъдат в състава и през май, но не бива да се правят прибързани заключения. За два месеца може да се случат много неща. Надявам се да не са негативни.”

Сред извиканите сега е Килиан Мбапе, който допреди дни беше контузен. “Протоколът при Мбапе беше спазен, поддържах редовен контакт с него. Килиан има важен двубой срещу Атлетико Мадрид тази неделя, в който се очаква да играе. От негова страна обаче беше ясно, че иска да бъде с нас като играч. Ще видим как ще се чувства след срещата с Атлетико”, обясни Дешан.

