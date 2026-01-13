Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Гути: Решаващият фактор за напускането на Чаби е недоволството в съблекалнята

Гути: Решаващият фактор за напускането на Чаби е недоволството в съблекалнята

  • 13 яну 2026 | 11:15
  • 1062
  • 0

Реакциите след напускането на Чаби Алонсо от Реал Мадрид заваляха една след друга, след като клубът официално обяви раздялата с треньора. Алваро Бенито и Гути, бивши играчи на „белия балет“, бяха сред тези, които изразиха мнението си по въпроса. Първият наблегна на философията на наставника, а вторият – на отношенията му с футболистите, но като цяло и двамата смятат, че наставникът е имал далеч от перфектни отношения с някои футболисти:

Тарторите, които не благодариха на Чаби Алонсо
Тарторите, които не благодариха на Чаби Алонсо

Според Бенито вече бившият треньор на Реал е трябвало да бъде по-твърд в отстояването на своите виждания. „В действителност никой треньор не е напълно защитен, на никого не му е гарантиран постът, ако не печели. Това, което трябва да направиш, е да умреш с идеите си и да ги наложиш над всички, защото в крайна сметка така или иначе ще те уволнят. Ако те уволнят, нека е, защото си налагал своите идеи. Единственото, което спасява треньора, е победата. Ако не печелиш, си вън. Няма значение дали ръководството ти казва, че вярва много в теб, малко или средно“, аргументира се той в предаването „El Día Después“ по Movistar.

„Единственото, което те спасява, е победата, но трябва да се опиташ да наложиш идеите си докрай. Сигурен съм, че Чаби Алонсо ще съжалява, че не се е опитал да наложи своите идеи докрай, минавайки през когото и да било“, продължи той.

Междувременно друг бивш играч на Реал - Гути, в ефира на DAZN, директно намекна за лоши отношения между треньора и играчите: „Не съм бил свидетел на ежедневието в съблекалнята с Чаби, но е вярно, че когато една съблекалня не се чувства добре, не е доволна от треньора, това се забелязва, и то много, не само на тренировките, но и в мачовете. Мисля, че това е било решаващият фактор за напускането на Шаби в този момент.

Смятам, че ако беше заради играта или заради това, което е постигнал на терена... преди малко видях статистика, че Флик, треньорът на Барселона, е имал същите резултати като Чаби Алонсо след 34 мача. Това означава, че по отношение на спечелените мачове не се е справил зле. Но е вярно, че имаше много слухове, че не се вписва в съблекалнята.

Относно пристигането на Арбелоа на треньорската скамейка на Реал Мадрид, той коментира: „Това е неизвестна, но и когато Зидан дойде, също беше така, идвайки от Кастиля (б.ред. - втория отбор. на клуба), където нещата не вървяха добре. Дали е подготвен или не, в Мадрид знаят, защото той работи от дълго време в школата и ако са му дали тази отговорност, то е защото вярват в него. Сега остава да чакаме нещата да му се получат".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хорхе Валдано: Арбелоа познава клуба перфектно

Хорхе Валдано: Арбелоа познава клуба перфектно

  • 13 яну 2026 | 07:45
  • 1658
  • 3
Нюкасъл удължи договора на основен защитник

Нюкасъл удължи договора на основен защитник

  • 13 яну 2026 | 07:32
  • 1411
  • 0
Тимо Вернер има нов отбор

Тимо Вернер има нов отбор

  • 13 яну 2026 | 06:48
  • 3944
  • 0
Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

Раян Аит-Нури попадна в групата на Манчестър Сити за мача с Нюкасъл

  • 13 яну 2026 | 06:21
  • 3620
  • 0
Бивш френски национал обяви, че спира с футбола

Бивш френски национал обяви, че спира с футбола

  • 13 яну 2026 | 05:57
  • 5375
  • 0
Лацио загуби битката за подписа на унгарски национал

Лацио загуби битката за подписа на унгарски национал

  • 13 яну 2026 | 05:34
  • 3212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 7856
  • 64
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 5378
  • 5
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 10790
  • 15
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 1612
  • 1
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 34308
  • 46
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 14039
  • 6