  • 19 март 2026 | 16:00
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан обяви списък с 26 футболисти за турнето на "петлите" в САЩ в края на месеца, в което ще се изиграят контроли срещу Бразилия (26 март) и Колумбия (29 март).

Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани се завръща в състава на световния вицешампион след отсъствие от няколко месеца, като в тима е и капитанът Килиан Мбапе, който доскоро бе с травма. Извън отбора е контузеният нападател на Пари Сен Жермен Брадли Баркола.

Дешан отново е извикал вратаря на ПСЖ Люка Шевалие, макар че последният е резерва в тима си и няма мач от края на януари нсам. В тима не попадна вратарят на Комо Жан Бюте, за когото имаше очаквания, че може да получи първа повиквателна за Франция. В защита контузеният Жул Кунде е заменен от бранителя на Ювентус Пиер Калюлю. Мало Густо от Челси също получи повиквателна.

Това са последните повиквателни преди обявяването на групата за Мондиала през лятото.

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона

Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Филип Павич счупи рекорд на Байерн

11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

