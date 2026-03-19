Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан обяви списък с 26 футболисти за турнето на "петлите" в САЩ в края на месеца, в което ще се изиграят контроли срещу Бразилия (26 март) и Колумбия (29 март).

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани се завръща в състава на световния вицешампион след отсъствие от няколко месеца, като в тима е и капитанът Килиан Мбапе, който доскоро бе с травма. Извън отбора е контузеният нападател на Пари Сен Жермен Брадли Баркола.

Дешан отново е извикал вратаря на ПСЖ Люка Шевалие, макар че последният е резерва в тима си и няма мач от края на януари нсам. В тима не попадна вратарят на Комо Жан Бюте, за когото имаше очаквания, че може да получи първа повиквателна за Франция. В защита контузеният Жул Кунде е заменен от бранителя на Ювентус Пиер Калюлю. Мало Густо от Челси също получи повиквателна.

Това са последните повиквателни преди обявяването на групата за Мондиала през лятото.