Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан обяви списък с 26 футболисти за турнето на "петлите" в САЩ в края на месеца, в което ще се изиграят контроли срещу Бразилия (26 март) и Колумбия (29 март).
Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани се завръща в състава на световния вицешампион след отсъствие от няколко месеца, като в тима е и капитанът Килиан Мбапе, който доскоро бе с травма. Извън отбора е контузеният нападател на Пари Сен Жермен Брадли Баркола.
Дешан отново е извикал вратаря на ПСЖ Люка Шевалие, макар че последният е резерва в тима си и няма мач от края на януари нсам. В тима не попадна вратарят на Комо Жан Бюте, за когото имаше очаквания, че може да получи първа повиквателна за Франция. В защита контузеният Жул Кунде е заменен от бранителя на Ювентус Пиер Калюлю. Мало Густо от Челси също получи повиквателна.
Това са последните повиквателни преди обявяването на групата за Мондиала през лятото.