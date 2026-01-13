Хорхе Валдано: Арбелоа познава клуба перфектно

Бившият нападател и треньор на Реал Мадрид Хорхе Валдано коментира назначаването на Алваро Арбелоа за старши треньор на клуба след напускането на Чаби Алонсо.

Преди това 42-годишният специалист водеше юношеските формации на Реал Мадрид През май той пое и втория отбор на кралския клуб.

„Той познава клуба отвътре и отвън, тъй като работи в него от много години. Познава Чаби Алонсо и без съмнение е много добре осведомен за случващото се в първия отбор“, заяви Валдано.

„Остава ни само да чакаме и да следим как ще изгради отбор, който ще се бори за победа във всички турнири, което винаги се очаква от Реал Мадрид“, добави аржентинецът.