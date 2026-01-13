Популярни
  2. Реал Мадрид
  3. Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7548
  • 3

Провалът на Реал Мадрид в опита да привлече Мартин Субименди се оказва с огромно значение за последвалото уволнение на Чаби Алонсо, анализира “Ас”. Изданието припомня, че испанският национал беше искан от наставника през миналото лято, но в крайна сметка халфът се озова в Арсенал. Алонсо е настоявал пред ръководството, че се нуждае от този състезател - или най-малкото от друг с подобен профил - но такъв не е взет. "Така проектът беше сбъркан от самото начало", отчита Томас Ронсеро от “Ас” в анализ на една от причините, довела до раздялата с Чаби.

Ето какво пише авторът:
Kогато Чаби Алонсо пристигна във Валдебебас миналото лято, той завари клуб, готов да му даде пълна власт, за да пренесе триумфалната си формула от Бундеслигата (шампион без загуба с Байер Леверкузен през сезон 2023-24) в един Мадрид, нуждаещ се от модернистичен импулс след напускането на Карло Анчелоти – най-титулувания треньор в историята на клуба (15 трофея). Спортното ръководство на „белите“ вече беше предприело решителни стъпки за укрепване на защитата с привличането на Трент Александър-Арнолд (10 милиона евро), Дийн Хаусен (58) и Алваро Карерас (50). Към тях се присъедини и Франко Мастантуоно (63) – голям талант от аржентинския футбол, който трябваше да подсили халфовата линия и атаката по десния фланг.

Треньорът от Толоса обаче предупреди, че в проекта му липсва ключов играч, който да бъде „стрелката на компаса“ – своеобразен наследник на Тони Кроос, макар да е ясно, че германският маестро е неповторим. В неговия триумфален Байер тази роля се изпълняваше блестящо от Гранит Джака. Швейцарецът беше дефанзивен полузащитник с изключителни качества за изнасяне на топката и способност да организира контраатаки чрез своите халф-бекове (Фримпонг и Грималдо). Алонсо уведоми ръководството на „Бернабеу“, че от наличните на пазара играчи най-много харесва Мартин Субименди.

Цената беше, условно казано, достъпна – между 60 и 70 милиона евро. Проблемът беше, че Арсенал на Артета вече беше предприел стъпки за привличането на играча от Сан Себастиан. Въпреки това, фактът, че агентите на баския треньор са същите като на Субименди, отваряше вратичка. Испанският национал изчака няколко дни, убеден, че възможността да премине в Реал Мадрид под ръководството на Чаби е предложение, което не може да откаже за своята кариера.

Ръководството на „кралския клуб“ обаче се колебаеше и когато най-накрая реши да проучи възможността за сделка, вече беше твърде късно. Те така и не бяха напълно убедени в трансфера, а Арсенал официализира привличането му две седмици по-късно от желаното. Оттогава Чаби винаги се е оплаквал в лични разговори с хората от своя щаб, че в лицето на Чуамени, Камавинга, Валверде и Белингам разполага с четирима страхотни играчи и огромен физически потенциал, но нито един от тях не притежава нужните качества да бъде „котвата“ на отбора, както при интензивна защита, така и при изграждането на играта след отнемане на топката.

Алонсо направи няколко експеримента, но нито един не проработи. В това търсене неговата игрова идея остана недовършена, като се започне с осъзнаването, че високата преса е обречена на провал с наличието на двама играчи като Винисиус и Мбапе, които не са склонни да вършат работата, която например Дембеле върши в ПСЖ при Луис Енрике. Изводът: с „не“-трансфера на Субименди, проектът се роди сбъркан от самото начало.

