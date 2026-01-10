Кристиан Ромеро получи допълнително наказание

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро бе наказан с един мач допълнително от Футболната асоциация на Англия.

Санкцията на аржентинския бранител е заради поведението му след червения картон, който получи при поражението с 1:2 от Ливърпул във Висшата лига миналия месец. Тогава Ромеро бе изгонен за два жълти картона, но вместо да напусне терена, той остана, за да се разправя с главния съдия. От ФА определиха това като "неуместно" поведени.

Бранителят вече изтърпя оригиналното си наказание от един мач в двубоя с Кристъл Палас на 28 декември, но сега ще пропусне още една среща и ще трябва да плати глоба в размер на 50 000 лири.

В неделя Тотнъм приема Астън Вила в мач от третия кръг на турнира за Купата на Англия.

Снимки: Gettyimages