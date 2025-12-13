Една от звездите на Арсенал се замеси в разгорещен скандал

Популярни
ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  • 13 дек 2025 | 14:28
Арсенал не може да разчита на Габриел Магаляеш, откакто защитникът се контузи по време на приятелския мач на Бразилия срещу Сенегал миналия месец, но се завърна на терена по доста необичаен начин. Контузената звезда на "артилеристите" участва в разгорещен скандал по време на мач на малки вратички в Лондон тази седмица. 27-годишният Габриел не е играл за лондончани от паузата за национални отбори през ноември, след като получи контузия в адуктора по време на приятелска среща с екипа на Бразилия.

Във вторник вечерта защитникът е бил поканен да гледа мач на малки вратички в Пекъм, Южен Лондон, организиран от привърженици на бразилския отбор Ботафого. Това, което започва като приятелско разцъкване, загрубява, когато грубо влизане оставя един от играчите да се превива от болка на изкуствената настилка.

Вестник „Сън“ съобщава, че Габриел е нахлул от страничната линия и се е изправил срещу нарушителя. Кадри показват как бившата звезда на Лил му се кара на португалски, въпреки че свадата не е прераснала във физическа саморазправа.

„Беше наистина неочаквано. Не изглеждаше контузен, когато спринтира през терена, за да се намеси“, разказва очевидец пред вестника. „Не знам дали ги познаваше лично, но изглежда просто му причерня пред очите и избухна.“

След като напрежението утихва, играчите от двата отбора решават да прекратят мача.В момента Габриел продължава своята рехабилитация и се надява да се завърне в игра в началото на следващия месец. Неговото отсъствие, съчетано с това на надеждния му партньор в центъра на защитата Уилям Салиба, се отрази негативно на Арсенал. Поразеният от контузии отбор на Микел Артета загуби точки в два от четирите мача от Премиър лийг, в които дуото не е стартирало заедно.

В събота Арсенал е домакин на последния в класирането Уулвърхамптън, като се очаква Юриен Тимбер и един измежду Пиеро Инкапие или Рикардо Калафиори да играят като централни защитници. Салиба обаче е близо до завръщане. Тимбер пропусна победата с 3:0 като гост на Клуб Брюж в Шампионската лига в сряда поради удар. „Отново, зависи как се чувства днес“, каза Артета за Тимбер.

