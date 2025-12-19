Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета с равносметка за шестте години начело на Арсенал и оптимистични новини за контузените

Артета с равносметка за шестте години начело на Арсенал и оптимистични новини за контузените

  • 19 дек 2025 | 12:36
  • 1251
  • 0

Мениджърът на лидера в класирането Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното гостуване на Евертън в Премиър лийг. Периодът е специален за испанеца, тъй като той бе назначен начело на „артилеристите“ точно преди 6 години - на 20 декември 2019 г.

Запитан какво е променил в клуба за тези години, Артета каза: „Един човек не може да промени нищо, особено когато става въпрос за мащаба на проблема в този футболен клуб. Нужни са много добри хора, много отдадени хора около теб, които споделят същата визия, същата работна етика, същата страст.

Аз съм много щастлив, защото имах всичко това. В крайна сметка се нуждаеш от много подкрепа, започвайки от висшестоящите, които вземат решения заедно с теб. Но най-важни са играчите. Мисля, че играчите трябва да приемат това, което казваш и правиш. Чувствам се много щастлив, защото тези играчи дават 100% от себе си в посоката, която искаш, всеки ден. Времето мина бързо. Много неща се случиха, но това беше едно невероятно пътуване и аз се наслаждавах на всяка минута от него".

Испанецът даде оптимистични новини и за контузените в отбора: „Бен Уайт е аут. Възстановява се добре. Не е сериозна контузия, но мисля, че ще го държи извън игра за няколко мача. Бен се възстановява много бързо, така че има надежда, че ще разполагаме с него в следващите няколко мача.

Хавертц? През последните няколко седмици той напредва много добре и доста бързо. Ние сме наистина убедени, че ако всичко продължи по същия начин и в следващите тренировки, той скоро ще се присъедини към нас.

Нов проблем ще забави завръщането на Хавертц с месец
Нов проблем ще забави завръщането на Хавертц с месец

Габриел Магаляеш се старае много, както винаги, когато е на терена, и се развива много добре. Провежда тренировки на терена, така че не е далеч. Трябва да видим как ще се развива в последните етапи на рехабилитацията, но сме доста оптимистични“.

Що се отнася до натоварения график около празниците, мениджърът на топчиите каза: "Това е нещо различно, което ви поставя големи изисквания и много мачове. Всичко се случва както в професионалния, така и в личния ви живот, защото това са специални дни за всички. Аз го виждам като възможност. Можем да играем, когато хората почиват, много семейства. Атмосферата, която се създава на стадиона, е уникална и това е нещо, което трябва да се наслаждаваме.“

Артета похвали и мениджъра на Евертън Дейвид Мойс, който е бил и негов треньор при „карамелите“: "Мисля, че той ми предаде любовта си към играта и честността, която тя изисква на всяка цена. Смятам, че е забележителен човек. Мисля, че начинът, по който управляваше клуба, хората, играчите си, е изключителен и съм му много благодарен за всичко, което направи за мен и за Евертън.

Но мисля, че и за английския футбол като цяло, защото той е пример за това как да се държиш в добри и в трудни моменти. Обикновено тогава се вижда какви са хората. Мисля, че Дейвид е направил нещо изключително“.

Снимки: Imago

