  Арсенал
  2. Арсенал
  Сто контузии в Арсенал само от началото на миналия сезон

Сто контузии в Арсенал само от началото на миналия сезон

  • 17 дек 2025 | 16:30
  • 782
  • 0

Арсенал е първият клуб в Премиър лийг, който регистрира стотна контузия в отбора само от началото на сезон 2024/25. Това се случи, след като Бен Уайт получи травма по време на срещата с Уулвърхамптън и стана поредният играч от защитата на Микел Артета, който ще пропусне мачове на "топчиите" заради контузия.

Интересното е, че именно Уайт е играчът с най-много травми от началото на миналия сезон - 15. След него са Деклан Райс и Рикардо Калафиори с по осем. Подреждането обаче е друго по отношение на пропуснатите дни заради една голяма контузия. Там на първата позиция е вече бившия играч на Арсенал Такехиро Томиясу, който е пропуснал 219 дни. Габриел Жезус не е бил на разположение 132 дни, а Кай Хавертц - 118.

Според статистика на "Скай спортс" на второ място в класацията по клубове е Брайтън, в който има 97 контузии от началото на сезона. Третата позиция е за Тотнъм - с 90.

В момента в Арсенал контузените са: Бен Уайт, Габриел Магаляеш, Кристиан Москера, Кай Хавертц и Макс Дауман. Мартин Субименди също пропусна днешната тренировка на отбора.

Снимки: Gettyimages

