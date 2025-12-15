Поредна контузия в защитата на Арсенал

Бранителят на Арсенал Бен Уайт ще пропусне поне един месец заради контузия в подколянното сухожилие. 28-годишният бранител, който най-често е използван от Микел Артета като десен бек, получи травмата си през първото полувреме на двубоя с Уулвърхамптън и бе заменен от Майлс Люис-Скели. Вчера той е преминал преглед, който е показал, че ще трябва да се възстановява между четири и пет седмици, твърди “Сън”.

Това е пореден проблем за Микел Артета в дефанзивен план, тъй като в момента Кристиан Москера също се възстановява от контузия в глезена, а Габриел Магаляеш все още не се е завърнал след проблем в бедрото.

Поливалентният Юриен Тимбер най-вероятно ще играе като десен бек в мача в Евертън идната събота.

В началото на сезона Уайт също имаше подобна контузия, а през миналата кампания отсъстваше задълго заради травма в коляното. Той има 11 мача от началото на сезона, като в последните три мача в Премиър лийг започваше като титуляр.

🚨BREAKING @CharlieWyett:



Arsenal defender Ben White will be sidelined for AT LEAST a month with a hamstring injury. 🏥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



White underwent a scan on Sunday and he looks set to be sidelined for around four or five weeks. 🤕❌ #AFC pic.twitter.com/qbSAmuS1dP — David (@DTalkingArsenal) December 15, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago