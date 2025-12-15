Популярни
Поредна контузия в защитата на Арсенал

Бранителят на Арсенал Бен Уайт ще пропусне поне един месец заради контузия в подколянното сухожилие. 28-годишният бранител, който най-често е използван от Микел Артета като десен бек, получи травмата си през първото полувреме на двубоя с Уулвърхамптън и бе заменен от Майлс Люис-Скели. Вчера той е преминал преглед, който е показал, че ще трябва да се възстановява между четири и пет седмици, твърди “Сън”.

Това е пореден проблем за Микел Артета в дефанзивен план, тъй като в момента Кристиан Москера също се възстановява от контузия в глезена, а Габриел Магаляеш все още не се е завърнал след проблем в бедрото.

Поливалентният Юриен Тимбер най-вероятно ще играе като десен бек в мача в Евертън идната събота.

В началото на сезона Уайт също имаше подобна контузия, а през миналата кампания отсъстваше задълго заради травма в коляното. Той има 11 мача от началото на сезона, като в последните три мача в Премиър лийг започваше като титуляр.

Снимки: Imago

