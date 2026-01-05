Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Фаворитът за нов мениджър на Челси вече е в Лондон

Фаворитът за нов мениджър на Челси вече е в Лондон

  • 5 яну 2026 | 10:39
  • 401
  • 1

Треньорът на Страсбург Лиъм Росиниър, който е сочен за фаворит за нов мениджър на Челси, снощи е пристигнал в Лондон. Според Фабрицио Романо в следващите 24 часа англичанинът ще бъде интервюиран от клубното ръководство, като е възможно, ако всичко е наред, той да води “сините” още в мача с Фулъм в сряда.

Двата клуба - Челси и Страсбург, има едни и същи собственици, така че няма нужда да преговарят за компенсации. Според "Гардиън" Гари О’Нийл по всяка вероятност ще замени Росиниър в Страсбург.

41-годишният Росиниър прекрати футболната си кариера през 2018 година, а през 2022-ра пое временно Дарби Каунти. След това прекара два сезона в Хъл Сити, преди да замени Патрик Виейра в Страсбург през юли 2024 година. Сега той трябва да заеме мястото на Енцо Мареска, който бе уволнен в първия ден на 2026 година. Той ще бъде четвъртият мениджър на Челси, откакто Тод Боели и Бехдад Егбали купиха клуба.

Снимки: Imago

