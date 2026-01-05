Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Батков: Не съм чул от него лоша дума, вижте колко левскари имаше

Батков: Не съм чул от него лоша дума, вижте колко левскари имаше

  • 5 яну 2026 | 11:49
  • 1313
  • 0

Бившият президент на Левски Тодор Батков дойде днес да си вземе последно сбогом с легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Пенев. Той не пропусна да сподели, че Пенев е един от малкото хора, които не участвал в престрелки по оста Левски-ЦСКА и е обединителна фигура за цяла България.

"Беше изключително добър, коректен човек. Човек от народа. Изключително толерантен. При тези сблъсъци на и извън терена между Левски и ЦСКА, не съм чул от него лоша дума. Не са много тези, за които мога да се каже същото, включително и за себе си не мога да кажа същото. Бог да го прости. Отиде си неочаквано. Преди Коледа се виждахме в Бояна. Беше в добра форма, шегувахме се. Имаше изключителен късмет - не само като футболист и треньор. Бил съм на два търга, на които и той присъстваше, и двата път спечели голямата награда. Неверооятен късметлия беше Пената. Бог да го прости, ще го започним с добро и дано да служи за пример на младите.

Вижте колко левскари имаше. Щом успя и в Щатите да ги събере. 11 бяха от Левски, двама бяха левскари извън тези от Левски. Ако е имало някакви искри, не са били на база Левски-ЦСКА, а кой е по-велик. Поне така са ми разказвали. Това да ги събереш, успокоиш и насочиш в една цел. Колко по-големи отбори и таланти пропаднаха заради това, че нямаха такава обединителна фигура. Не им пречеше да покажат това, което могат", заяви Батков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18730
  • 26
Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

  • 4 яну 2026 | 19:21
  • 2596
  • 1
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 20856
  • 52
Пламен Гетов стана спортен директор на Спартак (Варна)

Пламен Гетов стана спортен директор на Спартак (Варна)

  • 4 яну 2026 | 17:52
  • 5842
  • 11
Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

  • 4 яну 2026 | 17:44
  • 2681
  • 16
Ивайло Петков: Търсим нападател

Ивайло Петков: Търсим нападател

  • 4 яну 2026 | 17:19
  • 2356
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18730
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 8021
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 2199
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1873
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18947
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35278
  • 140