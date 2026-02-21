11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Славия, които излизат в мач от 22-рия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" има доста промени спрямо тези, които започваха в предишните двубои. Йорданов сменя наказания Мартино на левия бек. Ебонг пък започва вместо друг санкциониран - Джеймс Ето'о.

Голямата изненада е отсъствието на Питас, отчел се с две попадения от началото на пролетния полусезон, а вместо него е предпочетен Годой.

За "белите" се завръща доскоро контузеният Варела. Големият отсъстващ в редиците на Славия продължава да е Кристиян Стоянов, който отново не е в групата.

ЦСКА - СЛАВИЯ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 3. Йорданов, 6. Жордао, 94. Соле, 11. Брахими, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 20. Варела, 24. Марин, 4. Савич, 87. Фераресо, 13. Стефанов, 11. Досо, 73. Минчев, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш