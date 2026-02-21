Петров титуляр при загуба от ПСВ

Българинът Християн Петров започна като титуляр в стартовия състав на клубния си Хееренвеен при поражението с 1:3 на Хееренвеен от лидера и шампион ПСВ Айндховен в гостуването от 24-ия кръг на нидерландската Ередивизи.

По този начин Хееренвеен остана извън зоната на отборите, които ще участват в плейоф за класиране в предварителните кръгове на Лигата на конференциите, докато домакините от Айндховен са на върха с цели 17 точки пред втория Фейенорд.

Иначе Петров не успя да остане на терена до края на мача, а вместо това беше заменен в 87-ата минута. Тогава на негово място се появи Василиос Загаритис.

Гостите можеха да имат съвсем различна съдба, след като поведоха в резултата с гол на Ласе Нордаас в 21-вата минута, но след това допуснаха обрат.

Те получиха сериозен психологически удар, след като домакините изравниха резултата непосредствено преди почивката с попадението на Иван Перишич в 45-ата минута. Така шампионите влязоха във второто полувреме със самочувствие и нанесоха скоростен удар в 48-ата минута, когато се разписа и Майрон Боаду.

Четвърт час преди края момчетата от Айндховен можеха да решат всичко, след като Рикардо Пепи прати топката за трети път във вратата на съперника. Намеса на ВАР обаче запази минималната разлика и интригата остана за заключителния етап от двубоя.

Малко след излизането на Християн Петров в крайна сметка Пепи реализира редовен гол, с който предреши изхода от срещата.

В следващия кръг Петров и компания приемат Спарта (Ротердам), докато ПСВ има визита на Хераклес. И двата мача предстоят на 28-и февруари (събота).