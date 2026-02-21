Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

Наставникът на ЦСКА Христо Янев изрече силни думи относно две от най-големите легенди на "армейците" – Георги Велинов и Любослав Пенев, които лекуват тежки заболявания.

"Аз и всички, които работим в клуба, имаме привилегията да работим в толкова велик клуб благодарение на хората, които в момента изпитват затруднения. Трябва да им покажем нашата подкрепа - да разберат, че правим всичко възможно да продължим тяхното завещание и ако може да направим така, че да бъдем полезни те да бъдат отново на трибуните с нас и да ни подкрепят. Това ще е най-хубавото нещо за нас, защото и Джони, и Любо Пенев са хора, заради които ЦСКА е толкова велик", заяви бившият нападател на "червените".