Ратко: ЦСКА би с еврогол! Това не се вижда всеки ден

Наставникът на Славия Ратко Достанич даде мнението си след поражението с 0:1 срещу ЦСКА в efbet Лига. Опитният специалист призна, че попадението на Алехандро Пиедраита е било от европейска класа и добави, че е сигурен, че "белите" са на правилния път.

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

"Такъв гол не се вижда всеки ден. Вкараха еврогол, честито, не мога да кажа повече. Поздравявам моите футболисти, дадоха всичко от себе си, всеки един от тях направи добър мач. ЦСКА е добре подреден отбор, треньорът им знае кое и как, това е. Направихме всичко възможно, но някой път трябва да имаш и малко късмет. Казах на футболистите, че всичко зависи от тях. Трябва да се раздаваш, да има дисциплина, хомогенност. В миналия мач получихме гол от статично положение, но няма да се оплакваме.

Пиедраита: Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол

Продължаваме да работим. Ако работим, както досега, резултатите ще дойдат. Не е лесно, съгласен съм - загубихме Марто отзад, Варела се върна, трябва да вдигнем само нивото, това е. Със сигурност загубите влияят. В първия мач беше лош ден, срещу Арда и ЦСКА не мога нищо да кажа, само "браво, продължавайте така, момчета". Не се притеснявам. Ако сме на този път, със сигурност победите и точките ще дойдат", каза Ратко Достанич.