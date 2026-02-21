Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков разясни на какво се дължи възходящата линия на ЦСКА през последните месеци и допълни, че моментното трето място не задоволява клуба.

“Не сме се заблуждавали, че няма да има трудни двубои срещу качествени съперници. Голът на Пиедраита е украшение на футбола. Важен момент за двубоя и него. Наруши си малко подготовката, но влезе с настроение и отбеляза фамозен гол", започна Вспортният директор на "червените" след трудната домакинска победа с 1:0 над Славия.

"Много неща се промениха за последните месеци - по-добрата организация в клуба, единството в отбора, пристигането на Христо Янев, и добрите резултати не закъсняха. Много процеси се сулчват, за да подпомагат тези добри резултати. Радваме се, но има голямо "но". Трябва да наваксваме и това класиране не ни задоволява по никакъв начин.

Радвам се, че новите футболисти са ефективни. Освен да играят добре дават и крайния отпечатък с голове и асистенции. Техните изяви ще покажат на всички, че са добри футболисти, а и ще им дадат увереност да се адаптират и да разберат, че са важна част.

Нашите привърженици виждат какво се случва в клуба - инвестициите, дългосрочната перспектива. Всички гледаме в една посока. Клишето е важно и ще го повторя - когато всички привърженици, клуб, играчи и ръководство гледат в една посока, е по-правилният и лесен път към успеха. Виждам една цялост и то не защото днес откликнаха (ба. говори за това, че фенове дойдоха да чистят от снега терена на "Васил Левски"). Усеща се по много неща, дори по тяхната оценка за отбора след мач", допълни Величков, който също се вклучи към чистенето на терена.

"Отоплението бе включено, бяхме се погрижили да го заявим, но дебелината на снежната покривка бе голяма. Относно лопатата - няма срамна работа. Всички се впрегнахме", завърши Бойко Величков.