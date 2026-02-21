Пастор се озова в снежната преспа пред сектор Г

Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  • 21 фев 2026 | 19:55
  • 386
  • 0

Отборът на ЦСКА отпразнува победата над Славия (1:0) заедно със своите привърженици. Футболистите се събраха пред сектор Г, а в един момент десният бек на "армейците" Дейвид Пастор се озова в снежната преспа пред северната трибуна на Националния стадион.

Тимът на Христо Янев стигна до трите точки с фамозен гол на Алехандро Пиедраита. По този начин ЦСКА се изкачи до третото място в класирането, измествайки ЦСКА 1948, който е с мач по-малко.

  • 21 фев 2026 | 16:55
  • 14822
  • 7
  • 21 фев 2026 | 15:17
  • 4959
  • 26
  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 21788
  • 44
  • 21 фев 2026 | 14:44
  • 1079
  • 2
  • 21 фев 2026 | 14:38
  • 1779
  • 2
  • 21 фев 2026 | 14:33
  • 2143
  • 2
  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 64525
  • 350
  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 2066
  • 2
  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 40045
  • 55
  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2656
  • 33
  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42326
  • 83
  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6670
  • 9