Пастор се озова в снежната преспа пред сектор Г

Отборът на ЦСКА отпразнува победата над Славия (1:0) заедно със своите привърженици. Футболистите се събраха пред сектор Г, а в един момент десният бек на "армейците" Дейвид Пастор се озова в снежната преспа пред северната трибуна на Националния стадион.

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Тимът на Христо Янев стигна до трите точки с фамозен гол на Алехандро Пиедраита. По този начин ЦСКА се изкачи до третото място в класирането, измествайки ЦСКА 1948, който е с мач по-малко.