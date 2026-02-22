Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Общо пет златни медала ще бъдат раздадени в днешния последен ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.
В 11:00 часа българско време ще започне женският масов старт на 50 километра класически стил в ски бягането. Това реално е дебют на тази дистанция при дамите на Олимпийски игри, тъй като до Пекин 2022 те се състезаваха на 30 километра.
От 11:40 часа ще стартира и финалът на женския халфпайп в ските свободен стил, който оригинално трябваше да се проведе вчера. Той обаче беше отложен заради обилен снеговалеж в Ливиньо.
Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре
В 12:05 часа ще бъде определен и новият шампион по кърлинг за жени, а за златото ще спорят четворките на Швеция и Швейцария. В двубоят между двата тима от предварителната фаза на турнира, който се игра в понеделник, Швеция се наложи с 6:4.
Канада надигра САЩ за бронзовите медали в олимпийския турнир по кърлинг
От 13:15 часа ще стартира и последният четвърти манш на състезанието по бобслей за четворка мъже. Третият манш ще стартира в 11:00 часа.
А гвоздеят на финалния ден ще бъде финалът на мъжкия хокеен турнир, в който един срещу друг ще се изправят двата колоса Канада и САЩ. Мачът, с който ще бъде определен и последният шампион на 25-тите Зимни олимпийски игри ще стартира в 15:10 часа.
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей
Снимки: Gettyimages