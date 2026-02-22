Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 2013
  • 0
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Общо пет златни медала ще бъдат раздадени в днешния последен ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

В 11:00 часа българско време ще започне женският масов старт на 50 километра класически стил в ски бягането. Това реално е дебют на тази дистанция при дамите на Олимпийски игри, тъй като до Пекин 2022 те се състезаваха на 30 километра.

От 11:40 часа ще стартира и финалът на женския халфпайп в ските свободен стил, който оригинално трябваше да се проведе вчера. Той обаче беше отложен заради обилен снеговалеж в Ливиньо.

Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре
Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

В 12:05 часа ще бъде определен и новият шампион по кърлинг за жени, а за златото ще спорят четворките на Швеция и Швейцария. В двубоят между двата тима от предварителната фаза на турнира, който се игра в понеделник, Швеция се наложи с 6:4.

Канада надигра САЩ за бронзовите медали в олимпийския турнир по кърлинг
Канада надигра САЩ за бронзовите медали в олимпийския турнир по кърлинг

От 13:15 часа ще стартира и последният четвърти манш на състезанието по бобслей за четворка мъже. Третият манш ще стартира в 11:00 часа.

А гвоздеят на финалния ден ще бъде финалът на мъжкия хокеен турнир, в който един срещу друг ще се изправят двата колоса Канада и САЩ. Мачът, с който ще бъде определен и последният шампион на 25-тите Зимни олимпийски игри ще стартира в 15:10 часа.

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Тръмп няма да гледа финала между САЩ и Канада

Тръмп няма да гледа финала между САЩ и Канада

  • 22 фев 2026 | 01:49
  • 1586
  • 5
Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 01:06
  • 17030
  • 4
Финландия разби Словакия и взе бронза в мъжкия хокей

Финландия разби Словакия и взе бронза в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 00:55
  • 1609
  • 2
Норвегия с над 40 медала ден преди края

Норвегия с над 40 медала ден преди края

  • 22 фев 2026 | 00:50
  • 1975
  • 1
Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

  • 21 фев 2026 | 23:30
  • 1095
  • 1
Германки с второ поредно олимпийско злато на двойките при бобслея

Германки с второ поредно олимпийско злато на двойките при бобслея

  • 21 фев 2026 | 23:08
  • 471
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:03
  • 4965
  • 1
Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 08:00
  • 4538
  • 4
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 409
  • 0
Здрав сблъсък под Аязмото

Здрав сблъсък под Аязмото

  • 22 фев 2026 | 07:37
  • 1562
  • 0
Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 96128
  • 544