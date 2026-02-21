Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Наставникът на ЦСКА Христо Янев нарече днешния "червен" герой Алехандро Пиедраита "нешлифован диамант" след феноменалното му попадение, с което тимът от Борисовата градина спечели трудно с 1:0 срещу Славия.

“Искам да благодаря на всички онези, които дойдоха, за да помогнат да почистят терена, да играем на добри условия и да видим това магично изпълнение на Пиедра.

Славия ни оставаше малко пространство и се възползвахме от една от малкото ситуации. След това можехме да отбележим още. Трябва да бъдем постоянни, дисциплинирани и да търсим победата.

В предходните мачове видяхте, че Лео (б.а. Перейра) блесна, Макс... Във всеки мач трябва някой да поеме лидерската палка и с добро, семпло изпълнение да ни води напред. Трябва да продължим с възхода, да сме здраво стъпили на земята, да знаем, че всеки един от нас е важен.

Знаехме предварително, че Пиедра е нешлифован диамант и някои негови изпълнения могат да оставят хората без дъх. Те затова са тук, да ни дадат част от класата си и да повярваме, че имаме футболисти, с които можем да постигнем добри резултати.

Имаме футболистите, които са ни нужни. Ще кажа нещо много важно. В предходните два мача хората от пейката решиха мача. Петко влезе от пейката и реши мача. В Бистрица Макс вкара гол, а днес Пиедра направи нещо, което ще се помни дълго.

Искаме да направим достатъчно балансиран отбор и тук е моята отговорност всеки да разбере важността си", каза щастливият Христо Янев.