Здрав сблъсък под Аязмото

Берое и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 22-рия кръг на efbet Лига. Мачът под Аязмото започва в 14:15 ч. с първия съдийски сигнал на Мартин Марков.

Заралии стартираха пролетния полусезон с нулево равенство срещу Ботев (Пловдив), а преди седмица бяха много близо до това да си тръгнат поне с точка от Разград, но допуснаха късен обрат срещу Лудогорец и отстъпиха с 1:2. Тимът на Хосу Урибе се намира на предпоследната позиция в класирането и със сигурност днес ще търси задължителна победа, с която да се измъкне от опасната зона.

Кърджалийци пък загубиха от ЦСКА в първата си среща от втория дял на кампанията, след което се справиха с Ботев (Враца) и се класираха на полуфинал за Купата на България. В предния кръг "небесносините" надделяха трудно над Славия (2:1) и сега ще търсят втори пореден шампионатен успех, с който да влязат в топ 8.

По всяка вероятност за домакините ще се завърне испанецът Нене, който ще даде още една алтернатива в атака за Урибе.



Добрата новина за Арда е завръщането на Густаво Каскардо след наказание.

Берое - Арда

Начало: 14:15 часа

Съдия: Мартин Марков

Стадион: "Берое", Стара Загора