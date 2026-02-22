Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

ЦСКА 1948 посреща лидера в efbet Лига Левски в дербито на XXII кръг. По програма срещата на стадион "Витоша" в Бистрица трябва да започне с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов в 16:45 часа.

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

Провеждането на мача днес обаче е под сериозен въпрос, след като вчера над Софийска област валя обилно сняг, в резултат на което теренът на стадиона на "червените", който не разполага с отопление, беше затрупан. До следобеда снегът в Бистрица не беше почистен, като това трябва да се случи в днешния ден - съществува вероятност срещата да бъде отложена за понеделник. От Левски вече излязоха с декларация, че искат Гидженов да даде началото по график.

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Иначе "сините" ще са без венецуелеца Кристиан Макун, който продължава да се възстановява от контузия. В петък клубът от "Герена" финализира трансфера на хърватския защитник Стипе Вуликич от Сампдория, но едва ли 23-годишният футболист ще попадне веднага в сметките на Хулио Веласкес.

Ето какво е положението в Бистрица 24 часа преди ЦСКА 1948 - Левски (видео)

При ЦСКА 1948 трайно контузен е Бернардо Коуто, който беше привлечен от Спартак (Варна) през зимата, но изигра само няколко минути за своя нов тим, преди да получи тежка травма на стадион "Огоста". Аут за няколко седмици е още националът Георги Русев, който е с разкъсани връзки.

Тествай футболната си интуиция: ЦСКА 1948 - Левски и награда 65" 4K телевизор

Преди сблъсъка Левски води с десет точки пред "червените" от Бистрица, които стартираха колебливо след зимната пауза, което пък доведе до раздялата с наставника Иван Стоянов. На мястото на племенника на легендата Йордан Лечков застана Александър Александров - Алвеша. "Сините" от своя страна загубиха два пъти от Лудогорец - за Суперкупата и Купата на България, но в шампионата са с две от две след Нова година. Във всяка една от тези срещи футболистите на Хулио Веласкес отбелязаха по три гола - срещу Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив).

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

ЦСКА 1948 - Левски

Съдия: Радослав Гидженов

Начало: 16:45 часа

Стадион: "Витоша"