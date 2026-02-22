Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Финалът на мъжкия турнир по хокей на лед на Олимпийските игри в Милано – Кортина предлага един истински сблъсък на титаните, тъй като един срещу друг ще се изправят отборите на Канада и САЩ.

До момента на Олимпиадата в Италия и Канада, и САЩ са непобедени и имат пет победи от пет мача. „Кленовите листа“ бяха безкомпромисни в групата фаза, но след това имаха нужда от продължения, за да се справят с Чехия и Финландия във фазата на директните елиминации.

„Янките“ също не срещнаха особени трудности в своята група, но и те започнаха елиминациите с труден мач срещу Швеция, който завърши в добавеното време. В полуфинала обаче американците се наложиха категорично с 6:2 срещу Словакия, за да си осигурят срещи с канадците в битката за златото.

Това ще е повторение на онзи знаменит финал от Ванкувър 2010, когато домакините от Канада спечелиха с гол на Сидни Кросби в добавеното време, след като само 25 секунди преди края на редовното време Зак Паризи се разписа за САЩ, за да прати мача в продължение. Днес не е ясно дали „кленовите листа“ ще могат да разчитат на своя капитан и герой от финала преди 16 години, тъй като той се контузи по време на четвъртфинала срещу Чехия, но вече възобнови тренировки вчера.

Хокейният турнир в Милано – Кортина бележи завръщането на звездите от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) на олимпийската сцена, след като те пропусната последните две Олимпиади в Пьончан и Пекин. Съставите на Канада и САЩ изобилстват от звездни имена, които със сигурност ще направят всичко по силите си, за да се окичат със златния медал днес.

За Канада това би било десето злато в олимпийския хокей при мъжете и четвърто такова през 21 век след успехите в Солт Лейк Сити 2002, Ванкувър 2010 и Сочи 2014. САЩ пък преследва своя едва трети златен олимпийски медал в мъжкия хокей и първо от легендарния успех на „янките“ в Лейк Плесид 1980. Техният предишен триумф отново дойде у дома в Скуол Вали 1960.

IT ALL COMES DOWN TO SUNDAY. TEAM USA IS GOLD MEDAL GAME BOUND 🇺🇸🦅 #WinterOlympics pic.twitter.com/QioEKysqWM — USA Hockey (@usahockey) February 20, 2026

Финалът на мъжкия хокеен турнир, който ще определи и последния шампион на Игрите в Милано – Кортина, започва днес от 15:10 часа българско време.

