Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Бенфика и Наполи преговарят за преотстъпването на 25-годишния Лоренцо Лука, висок 2,01 метра. Италианският гигант е предпочитаната цел на Жозе Моуриньо за подсилване на атаката този месец, а Руи Коща се опитва да осъществи това желание. „Орлите“ вече знаят, че ще трябва да платят такса за преотстъпването до края на сезона и в момента обсъждат с неаполитанците други важни аспекти на евентуална сделка, по-специално възможността за включване на клауза за откупуване или задължителна клауза за закупуване в края на сезона.

Лука беше привлечен от Наполи от Удинезе в началото на сезона, след като се потвърди сериозността на мускулната травма на Ромелу Лукаку, който все още не е играл през сезон 2025/26, но е близо до завръщане в игра. Инвестицията на неаполитанците беше значителна – 9 милиона евро такса за наем и задължителна клауза за закупуване, която да бъде активирана от февруари, на стойност 26 милиона евро, т.е. обща инвестиция от 35 милиона евро. Наполи ще активира тази клауза сега.

Наполи, поради ограниченията на финансовия феърплей в италианската лига, предпочита продажба и допуска да преговаря за нападателя за 30 милиона евро, но знае, че този сценарий трудно ще се осъществи. Ето защо допуска – както призна спортният директор Джовани Мана в интервю преди вчерашния мач с Лацио – да преотстъпи Лука.

Тъй като може да харчи само това, което получи, евентуална сделка с Бенфика би задължила Наполи да намери заместник също под наем и за сходни суми, които включват заплата от 2 милиона евро на сезон. Това подсилване, според италианската преса, може да бъде украинският нападател Артем Довбик, когото Рома предложи на неаполитанците.

Лука, като висок и физически силен нападател, който играе по-фиксирано в наказателното поле, предлага на Жозе Моуриньо различни решения от Вангелис Павлидис или Франьо Иванович. Да не говорим за Енрике Араужо, който, както вече съобщи "A BOLA", най-вероятно ще напусне този месец.

Лацио, Нотингам Форест и Бетис, според вестник Corriere dello Sport, също проявяват интерес. Уест Хам се оттегли от наддаването и предпочете Тати Кастелянос.

Лука влезе като резерва (в 74-ата минута) в мача между Бенфика и Наполи на 10 декември, от шестия кръг на Шампионската лига. „Орлите“ спечелиха с 2:0, с голове на Риос (20') и Леандро Барейро (49'), а нападателят не оказа положително влияние върху играта на отбора. Въпреки малкото минути, той все пак успя да се скара с Отаменди – бяха разделени от съдията Славко Винчич. Риос също имаше пререкания с капитана на „орлите“, преди да премине на „Луш“.

