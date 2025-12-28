Популярни
Брага и Бенфика направиха зрелищно реми

  • 28 дек 2025 | 22:29
  • 514
  • 0
Брага и Бенфика направиха зрелищно реми

Отборите на Брага и Бенфика не успяха да излъчат победител в срещата помежду си от 16-ия кръг на Лига Португал. Мачът завърши при зрелищното 2:2, като бе изпълнен с драма и обрати.

Бенфика поведе в 29-ата минута с гол на ветерана Николас Отаменди. Той се разписа с глава след центриране от фаул.

Брага обаче реагира и до края на полувремето направи пълен обрат. Първо домакините си спечелиха дузпа в 37-ата минута за игра с ръка на защитник, а Родриго Саласар бе точен от бялата точка за 1:1.

В 45-ата минута Пау Делгадо се възползва от грешка на защитник, отне топката в наказателното поле и успя да я прати във вратата за 2:1.

Бенфика обаче отново изравни в началото на второто полувреме. Гостите организираха контраатака, топката стигна до Фредрик Аурснес, който с удар извън наказателното поле бе точен за 2:2.

Домакините пък завършиха мача в намален състав, след като в добавеното време на мача Рикардо Орта получи втори жълт и червен картон.

Равенството обаче не бе особено добър резултат и за двата тима. Бенфика остава на 3-тото място с 36 точки, докато Брага е на 5-ата позиция с 26 точки. И двата тима обаче изостават от лидерите Порто с 43 точки и Спортинг с 38 точки, които са и с мач по-малко.

Снимки: Imago

