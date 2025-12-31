Завръщането на Лукаку продължава да се бави, това може да промени плановете на Наполи

Популярни
  31 дек 2025 | 15:04
  • 354
  • 2
В Неапол са претърпели ново разочарование, след като възстановяването на Ромелу Лукаку продължава да се бави, а нападателят все още не е готов да се завърне в игра след дълго и разочароващо отсъствие поради травма. Повече от четири месеца след мускулната контузия, получена по време на предсезонната подготовка, възстановяването на белгиеца продължава да не се развива по план, съобщава "Гадзета дело Спорт".

Въпреки краткия оптимизъм около скорошното му включване в групата и пътуването до Рияд, острието все още не е в състояние да увеличи натоварванията. Завръщането му на терена през следващите седмици остава изключено.

Предпазливостта на медицинския щаб отново диктува подхода на Наполи. Лукаку все още се бори с тежка травма на четириглавия бедрен мускул на лявото бедро и клубните специалисти не желаят да поемат рискове след толкова продължително отсъствие. В резултат на това участието му в предстоящите мачове е изключено, като дори завръщане в края на януари се счита за несигурно.

Ситуацията неизбежно се отразява на плановете на тима за януарския трансферен прозорец. Антонио Конте се надяваше завръщането на Лукаку да му даде повече опции в атака, но продължаващото му отсъствие налага обмисляне на възможността за привличане на играч в офанзивен план.

Расмус Хойлунд остава основна фигура в нападение, а клубът сега трябва да реши дали е необходимо допълнително подсилване в решаващ етап от сезона.

Първоначалният приоритет на Наполи през януари беше подсилване на халфовата линия, но окуражаващите знаци около възстановяването на Андре-Франк Замбо Ангиса намалиха тази спешност. С наличието на Станислав Лоботка, Скот Мактоминей и Пьотр Желински, които осигуряват дълбочина, фокусът може да се измести към осигуряване на алтернатива в атака, ако възстановяването на Лукаку се проточи.

Клубът оперира при строги финансови ограничения, което свежда възможностите до наеми или размени. Всеки ход ще зависи от яснотата около графика за възстановяване на Лукаку, както и от решенията относно играчи от състава като Лоренцо Лука.

Снимки: Gettyimages

