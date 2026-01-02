Бенфика предлага нов договор на капитана си

Капитанът на Бенфика Николас Отаменди отправи послание в първия ден на годината и в първия ден, в който можеше да подпише с нов клуб, тъй като остават по-малко от шест месеца до изтичането на договора му с „орлите“.

„Добре дошла 2026. Няма нищо по-хубаво от това да започнеш годината, заобиколен от близките си хора, с мечти за сбъдване и нови глави за писане“ - това беше текстът, публикуван от 37-годишния аржентински централен защитник.

Думите на ветерана идват във време, когато той е свързван с клубове като Барселона, Ривър Плейт и Васко да Гама, но също така е известно, че е част от приоритетите на Бенфика и Жозе Моуриньо за следващия сезон.

Клубът от „Луш“ вече е решил да предприеме опит за подновяване на договора на аржентинския национал - тема, която не притеснява Моуриньо.

Снимки: Imago