Хойлунд вече има повече голове за Наполи, отколкото през миналия сезон за Манчестър Юнайтед

Със своите шест гола в първенството за Наполи през този сезон, Расмус Хойлунд вече надмина броя попадения, които отбеляза в Премиър лийг с екипа на Манчестър Юнайтед през сезон 2024-25 г.

Датският национал се радва на много добър старт на сезона в Наполи, като се е разписал седем пъти в 19 мача във всички турнири. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед има 6 гола в 12 мача в Серия "А" до момента, което е с две попадения повече, отколкото успя да вкара в Премиър лийг за Манчестър Юнайтед през сезон 2024-25 г.

През миналата кампания Хойлунд отбеляза 10 гола в 52 мача във всички състезания, като 4 от тях бяха в 32 срещи от Премиър лийг.

Датският национал се присъедини към Наполи от „червените дяволи“ миналото лято под наем със задължителна клауза за откупуване. Хойлунд вече има опит в Серия "А", където игра за Аталанта през сезон 2022-23 г., отбелязвайки 9 гола в 32 шампионатни двубоя.

Последните два гола на Хойлунд срещу Кремонезе в неделя помогнаха на „партенопеите“ да останат близо до Интер и втория в класирането Милан, който е само на точка пред отбора на Антонио Конте. Наполи вече спечели един трофей през този сезон, вдигайки Суперкупата на Италия в Рияд по-рано този месец.

Снимки: Gettyimages