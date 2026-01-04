Наполи най-после успя да победи Лацио в мач с три червени картона

Италианският шампион Наполи стартира новата година победоносно, след като спечели с 2:0 гостуването си на Лацио в ранния мач от неделната програма на 18-ия кръг в Серия "А". Така “партенопеите” прекратиха негативната си поредица срещу този съперник, която беше шест мача без успех (четири загуби и две ремита). Освен това те записаха четвърта поредна победа във всички турнири.

Предвид предстоящия 126-и рожден ден на Лацио, тифозите на домакините показаха впечатляваща хореография с шалове в клубните цветове преди началото на мача, но тя не успя да вдъхнови отбора, който беше напълно надигран от гостите.

Наполи поведе още в 13-ата минута, когато Леонардо Спинацола беше точен с воле след центриране на Матео Политано. В 32-рата минута крилото се отчете с втората си асистенция, след като изпълни пряк свободен удар, след който Амир Рахмани се разписа с глава. Неаполитанците можеха да отбележат и трето попадение, но в 38-ата минута напречната греда спря удар с глава на Елиф Елмас.

През втората част не се стигна до нови голове, но за сметка на това имаше цели три червени картона. Първият изгонен беше нападателят на римляните Тижани Нослин, който в 81-вата минута получи втори жълт картон заради нарушение срещу Алесандро Бонджорно. В 87-ата Адам Марушич и Паскуале Мацоки започнаха да се блъскат след единоборство помежду им, заради което и двамата получиха червени картони. Преди това Давид Нерес от състава на Антонио Конте напусна терена с контузия в левия глезен, а в края на редовното време гредата на позволи на Матео Гендузи да вкара почетен гол за “бианкочелестите”.

Така Наполи поне временно се изкачи на втората позиция в класирането с актив от 37 точки или само на една от настоящия лидер Милан. Лацио пък остана на деветото място с 24 пункта след третия си пореден мач без успех.

