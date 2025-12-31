Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

  • 31 дек 2025 | 16:05
  • 1180
  • 0

Попадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 бе избрано за "Гол на 2025" година на Левски. Това определиха феновете на "сините".

"Имахте възможността да избирате между 10 опции в периода 19-30 декември, а шедьовърът с пета на бразилеца събра 38.28 % от гласовете. Левият бранител се разписа в 34-та минута за 2:0 в мача от 7-ия кръг на Първа лига, който се игра на 31 август 2025 година на стадион „Георги Аспарухов“ завършил 2:1 за „сините“. На второ място остана ефектната странична ножица на Марин Петков срещу „Спартак“ (Варна) от 4-ия кръг на настоящия сезон в Първа лига с 32.19 %, а на трето – голът на Мазир Сула срещу „Септември“ от 17-ия кръг на сезон 2025/2026 със 7.27 %.", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец връща Дуа в Европа

Лудогорец връща Дуа в Европа

  • 31 дек 2025 | 12:20
  • 2904
  • 1
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 9911
  • 24
ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

  • 31 дек 2025 | 10:59
  • 7311
  • 7
Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

  • 31 дек 2025 | 10:51
  • 3562
  • 0
Здравко Здравков стана дядо

Здравко Здравков стана дядо

  • 31 дек 2025 | 10:46
  • 2847
  • 2
Турци харесали Макун

Турци харесали Макун

  • 31 дек 2025 | 10:13
  • 6211
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7871
  • 77
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 8932
  • 86
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 8230
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 4988
  • 6
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 9911
  • 24
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 6617
  • 10