Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

Попадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 бе избрано за "Гол на 2025" година на Левски. Това определиха феновете на "сините".

"Имахте възможността да избирате между 10 опции в периода 19-30 декември, а шедьовърът с пета на бразилеца събра 38.28 % от гласовете. Левият бранител се разписа в 34-та минута за 2:0 в мача от 7-ия кръг на Първа лига, който се игра на 31 август 2025 година на стадион „Георги Аспарухов“ завършил 2:1 за „сините“. На второ място остана ефектната странична ножица на Марин Петков срещу „Спартак“ (Варна) от 4-ия кръг на настоящия сезон в Първа лига с 32.19 %, а на трето – голът на Мазир Сула срещу „Септември“ от 17-ия кръг на сезон 2025/2026 със 7.27 %.", написаха от клуба.