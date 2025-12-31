Турци харесали Макун

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е следен изкъсо от турски клубове. В съседката ни съобщават, че венецуелският национал е хванал окото на няколко отбора от Суперлигата. Малко вероятно е обаче да се стигне до продажбата му през зимата и те ще продължат да наблюдават представянето му със синята фланелка.

В Турция отбелязват още, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле. Голям плюс е и умението му да играе както като централен защитник, така и в ролята на ляв бранител.

Южноамериканецът изигра 21 двубоя във всички турнири през есента, в които реализира един гол и направи 1 асистенция.