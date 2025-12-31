Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Турци харесали Макун

Турци харесали Макун

  • 31 дек 2025 | 10:13
  • 1690
  • 0

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е следен изкъсо от турски клубове. В съседката ни съобщават, че венецуелският национал е хванал окото на няколко отбора от Суперлигата. Малко вероятно е обаче да се стигне до продажбата му през зимата и те ще продължат да наблюдават представянето му със синята фланелка.

В Турция отбелязват още, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле. Голям плюс е и умението му да играе както като централен защитник, така и в ролята на ляв бранител.

Южноамериканецът изигра 21 двубоя във всички турнири през есента, в които реализира един гол и направи 1 асистенция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 21561
  • 5
Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

  • 31 дек 2025 | 00:32
  • 1722
  • 0
Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

  • 30 дек 2025 | 21:38
  • 3030
  • 2
Последният в efbet Лига се раздели с трима футболисти

Последният в efbet Лига се раздели с трима футболисти

  • 30 дек 2025 | 19:32
  • 3802
  • 1
Монтана обяви раздяла със защитник

Монтана обяви раздяла със защитник

  • 30 дек 2025 | 18:31
  • 2137
  • 0
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 15736
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3918
  • 32
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 5050
  • 46
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 3385
  • 3
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 725
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 21561
  • 5
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 26610
  • 41