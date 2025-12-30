Популярни
  3. Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

  • 30 дек 2025 | 12:18
  • 1887
  • 2
Българският финансист и футболен запалянко Кирил Евтимов публикува в социалните мрежи информация за любопитен разговор между него и легендарния вратар Петър Чех. В него става въпрос за мнението на бившия страж на Челси относно футболните качества на президента на БФС Георги Иванов. Двамата бяха съотборници преди повече от 20 години в Рен.

"Истината рано или късно излиза наяве. Преди два месеца в Лондон съм в компанията на големия вратар Петър Чех на парти след мач между легендите на Челси и Ливърпул. От много години ме глождеше едно негово изказване относно футболните качества на Георги Иванов - Гонзо. Както е всеизвестно, двамата бяха съотборници във френския отбор Рен. Изказването на Чех за Гонзо уж направено преди мача Левски - Челси от Шампионска лига, гласеше: "Иванов играеше като нападател, но не бе особено добър. Дори на тренировка не си спомням да ми е вкарвал гол".

Говорим си с Чех за най-различни неща. Но в един момент не се сдържах и го питах директно дали наистина е изрекъл тези думи, на което той рязко отвърна: "Не е вярно, няма такова нещо. Георги Иванов беше добър футболист, но веднага, след като дойде в Рен, се контузи. Впоследствие смениха и треньора, който го доведе в клуба. Тези неща му попречиха да се наложи в отбора". Толкова по темата!", написа бургазлията.

