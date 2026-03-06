Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

Английският гранд Манчестър Юнайтед може да привлече крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола като евентуален заместник на Маркъс Рашфорд, съобщава каталунското издание "Спорт".

Според информацията, „червените дяволи“ ще се опитат да закупят Баркола, ако Барселона финализира трансфера на Рашфорд, който в момента играе под наем в "блаугранас".

Освен Баркола, ръководството на Юнайтед разглежда още четирима футболисти като алтернативи: Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Хесус Родригес (Комо), Маршъл Годо (Страсбург) и Илиман Ндиайе (Евертън).

През настоящия сезон Баркола е изиграл 35 мача за ПСЖ във всички турнири, в които е отбелязал 9 гола и е направил 5 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages