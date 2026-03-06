Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Собственикът на Интер Маями разкри заплатата Меси

Собственикът на Интер Маями разкри заплатата Меси

  • 6 март 2026 | 21:57
  • 2887
  • 1
Собственикът на Интер Маями разкри заплатата Меси

Собственикът на Интер Маями Хорхе Мас необходимостта от спонсорски договори за отбора и разкри каква заплата получава звездата Лионел Меси.

„Причината, поради която имам нужда от спонсори, и то от световна класа, е, че играчите струват скъпо. Плащам на Меси между 60 и 70 милиона евро годишно, ако се съберат всички бонуси. Но той си заслужава всяка стотинка“, цитира думите на Мас "А Бола".

Бразилска компания ще краси името на новия стадион на Интер Маями
Бразилска компания ще краси името на новия стадион на Интер Маями

Аржентинецът е вторият най-високоплатен футболист в света, като отстъпва единствено на Кристиано Роналдо.

Меси се присъедини към Интер Маями през 2023 г. и оттогава е изиграл 90 мача, в които е отбелязал 79 гола за клуба от Флорида.

Снимки: Gettyimages

