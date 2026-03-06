Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

Ръководството на Тотнъм обмисля възможността за бърза треньорска смяна и уволнение на Игор Тудор само месец след като той пое отбора.

Под ръководството на хърватския специалист „шпорите“ записаха три поредни загуби в три мача: 1:4 от Арсенал, 1:2 от Фулъм и 1:3 от Кристъл Палас. Предстоящите срещи на тима са срещу Ливърпул и два мача с Атлетико Мадрид в Шампионската лига, което допълнително усложнява ситуацията.

Тудор: След тази загуба още повече вярвам в отбора

Според информация на "Телеграф", шефовете на лондонския клуб са силно обезпокоени от последното поражение и нарастващия риск от изпадане от Премиър лийг. Това е и основната причина да се обмисля треньорска рокада.

Съобщава се също, че от Тотнъм вече са провели разговори с Роберто Де Дзерби относно евентуално сътрудничество през следващия сезон. Условието за това обаче е отборът да запази мястото си в елита на английския футбол.

