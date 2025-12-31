Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Гуардиола за Семеньо: Нямам новини, в момента трансферният прозорец е напълно затворен

Гуардиола за Семеньо: Нямам новини, в момента трансферният прозорец е напълно затворен

  • 31 дек 2025 | 15:22
  • 676
  • 2
Гуардиола за Семеньо: Нямам новини, в момента трансферният прозорец е напълно затворен

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешното гостуване на отбора на Съндърланд, който е сензацията на Премиър лийг от началото на сезона. Испанецът заяви, че има шанс Родри да запише минути срещу "черните котки" и не пожела да коментира трансфера на Антоан Семеньо, който според медиите на Острова още утре може да бъде играч на "гражданите".

Семеньо изглежда се сбогува с Борнемут, но Ираола вярва, че ще играе и срещу Арсенал
Семеньо изглежда се сбогува с Борнемут, но Ираола вярва, че ще играе и срещу Арсенал

"Родри се завърна и може да запише няколко минути. Може би и Доку. Джон Стоунс и Оскар Боб още не са готови.

Съндърланд е труден съперник. Спомням си първия ми сезон, когато гостувахме там. Публиката беше невероятна. Победиха Нюкасъл и Астън Вила, а Арсенал също не успя да спечели срещу тях. Сблъскахме се с тях преди няколко седмици (б.ред. - Сити победи с 3:0 на "Етихад"). Те правят невероятен сезон. След като спечелиш промоция, можеш да продължиш със същата група или да направиш това, което те направиха - да привлечеш14 нови играчи. Адаптацията не е лесна, но Режи Льо Брис се справи наистина добре".

Запитан за предстоящото привличане на Антоан Семеньо и евентуалния изходящ трансфер на Оскар Боб, към когото интерес има Борусия (Дортмунд), Пеп бе лаконичен: "Ще се случи това, което ще се случи. Нямам никакви новини. В момента трансферният прозорец е напълно затворен".

Относно това дали битката за титлата е вече между само два отбора - Арсенал и Манчестър Сити, Гуардиола заяви: "Преди няколко седмици беше само Арсенал. Преди два-три дни се говореше за три отбора, а днес - за два. Ще видим".

Гуардиола коментира и факта, че напоследък залага на идентичен състав и не прави обичайните за него множество промени: "Причините са много - нов състав, нови играчи. За много футболисти това е първият им сезон и да играят редовно им помага, дава постоянство. Вярно е, че напоследък използвахме едни и също играчи, но графикът ще е натоварен. Прибираме се в два часа през нощта и след два дни ще имаме мач с Челси, а след това и с Брайтън. Нямаме много футболисти за ротации, но ще видим".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 3213
  • 0
В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 951
  • 1
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 5890
  • 1
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 1687
  • 0
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 5833
  • 4
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 1152
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6752
  • 69
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7848
  • 85
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 7011
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 2821
  • 5
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 7302
  • 20
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 3532
  • 2