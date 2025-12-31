Гуардиола за Семеньо: Нямам новини, в момента трансферният прозорец е напълно затворен

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешното гостуване на отбора на Съндърланд, който е сензацията на Премиър лийг от началото на сезона. Испанецът заяви, че има шанс Родри да запише минути срещу "черните котки" и не пожела да коментира трансфера на Антоан Семеньо, който според медиите на Острова още утре може да бъде играч на "гражданите".

"Родри се завърна и може да запише няколко минути. Може би и Доку. Джон Стоунс и Оскар Боб още не са готови.

Съндърланд е труден съперник. Спомням си първия ми сезон, когато гостувахме там. Публиката беше невероятна. Победиха Нюкасъл и Астън Вила, а Арсенал също не успя да спечели срещу тях. Сблъскахме се с тях преди няколко седмици (б.ред. - Сити победи с 3:0 на "Етихад"). Те правят невероятен сезон. След като спечелиш промоция, можеш да продължиш със същата група или да направиш това, което те направиха - да привлечеш14 нови играчи. Адаптацията не е лесна, но Режи Льо Брис се справи наистина добре".

Запитан за предстоящото привличане на Антоан Семеньо и евентуалния изходящ трансфер на Оскар Боб, към когото интерес има Борусия (Дортмунд), Пеп бе лаконичен: "Ще се случи това, което ще се случи. Нямам никакви новини. В момента трансферният прозорец е напълно затворен".

Относно това дали битката за титлата е вече между само два отбора - Арсенал и Манчестър Сити, Гуардиола заяви: "Преди няколко седмици беше само Арсенал. Преди два-три дни се говореше за три отбора, а днес - за два. Ще видим".

Гуардиола коментира и факта, че напоследък залага на идентичен състав и не прави обичайните за него множество промени: "Причините са много - нов състав, нови играчи. За много футболисти това е първият им сезон и да играят редовно им помага, дава постоянство. Вярно е, че напоследък използвахме едни и също играчи, но графикът ще е натоварен. Прибираме се в два часа през нощта и след два дни ще имаме мач с Челси, а след това и с Брайтън. Нямаме много футболисти за ротации, но ще видим".